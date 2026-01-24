Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie ist gesunken, was dafür sorgt, dass die Preise nicht steigen müssen. Der höhere Mindestlohn hat spürbare Auswirkungen.

Höherer Mindestlohn, niedrigere Mehrwertsteuer: Was das für die Gastronomie bedeutet

Eine Kellnerin serviert in einem Restaurant einen Teller mit Fleisch, Kartoffeln und Grünkohl.

Köthen/MZ. - „Die Bude ist voll“, erklärt Bernhard Reichel – und der Seniorchef der Parkklause Gröbzig spricht nicht vom Weihnachtsgeschäft. Die Gaststätte sei auch in den ersten Wochen des Jahres gut besucht, „wirtschaftlich“, sagt er, „müssen wir uns im Moment keine Sorgen machen“.