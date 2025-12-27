Die Grundschule „Auf den Höhen“ in Thale setzt auf künstliche Intelligenz, um den Unterricht effizienter und kreativer zu gestalten. Mit diesem innovativen Konzept ist sie für den bundesweiten KI-Schulpreis nominiert – als eine von nur zwei Schulen in Ostdeutschland.

Die Grundschule „Auf den Höhen“ in Thale ist für den bundesweiten KI-Schulpreis nominiert.

Thale/MZ. - Schön war es, das Weihnachtsprogramm in der Grundschule „Auf den Höhen“ in Thale. Unter anderem hatten Mädchen und Jungen ein Theaterstück aufgeführt. Ob das Publikum wusste, dass die künstliche Intelligenz (KI) die Szenen geschrieben, das Programm an dem Tag strukturiert hatte? Lehrkräfte der Schule nutzen KI zum Beispiel beim Formulieren von Elternbriefen oder pädagogischen Konzepten – Aufgaben, die im Schulalltag viel Zeit kosten. Und so bleibt mehr Zeit für die Arbeit mit den Kindern. Mit ihrem Gesamtkonzept ist die Thalenser Grundschule für den KI-Schulpreis nominiert – als eine von 18 Schulen deutschlandweit, davon nur zwei aus Ostdeutschland.