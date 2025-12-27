An den Sieben Säulen Fördermittel und Denkmalschutz als Problem - Grüne wollen Dessaus bekanntesten Kreisverkehr begrünen
Der Kreisverkehr an den Sieben Säulen verbindet das Bauhaus und die Meisterhäuser - und ist vor allem grau. Muss das in Zeiten des Klimawandels so sein?
27.12.2025, 12:00
Dessau/MZ. - Für Dessauer ist er ein wichtiger Verkehrsknoten im Nordwesten des Stadtzentrums, für Touristen ein Orientierungspunkt nur einen Steinwurf von Bauhaus und Meisterhäusern entfernt: der Kreisverkehr „An den sieben Säulen“.