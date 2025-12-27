weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. An den Sieben Säulen: Fördermittel und Denkmalschutz als Problem - Grüne wollen Dessaus bekanntesten Kreisverkehr begrünen

An den Sieben Säulen Fördermittel und Denkmalschutz als Problem - Grüne wollen Dessaus bekanntesten Kreisverkehr begrünen

Der Kreisverkehr an den Sieben Säulen verbindet das Bauhaus und die Meisterhäuser - und ist vor allem grau. Muss das in Zeiten des Klimawandels so sein?

Von Oliver Müller-Lorey 27.12.2025, 12:00
Ein Traum in Grau? Der Kreisverkehr an den Sieben Säulen.
Ein Traum in Grau? Der Kreisverkehr an den Sieben Säulen. Foto: Ruttke

Dessau/MZ. - Für Dessauer ist er ein wichtiger Verkehrsknoten im Nordwesten des Stadtzentrums, für Touristen ein Orientierungspunkt nur einen Steinwurf von Bauhaus und Meisterhäusern entfernt: der Kreisverkehr „An den sieben Säulen“.