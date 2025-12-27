Schon im Frühjahr 2024 war die Schaltung der Ampelanlage auf der B6 bei Köthen West defekt gewesen. Nun wundert sich ein Leser wieder über lange Wartezeiten bei wenig Verkehr.

Schaltet die Ampel auf der B6 bei Köthen West richtig? Was die Landesstraßenbaubehörde auf eine Leserfrage antwortet

Köthen/MZ. - Über die Ampelschaltung auf der B6 in Höhe der Abfahrt Köthen West wunderte sich im Dezember ein MZ-Leser. Seit mehreren Wochen schon, so sein Eindruck, scheine die Schaltung nicht richtig zu funktionieren. Obwohl kein oder kaum Verkehr sei, müssten Fahrzeuge auf der Bundesstraße auffällig lange warten. Ob dort wieder etwas kaputt sei, wollte der Leser wissen und wandte sich mit seiner Frage an die Köthener MZ. Die Redaktion gab sie prompt weiter an die Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Ost.