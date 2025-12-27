Am zweiten Feiertag ereignet sich ein Unfall in Zeitz. Warum Polizei und Feuerwehr im Einsatz sind.

Unter Alkohol und Drogen, aber ohne Führerschein: Was die Polizei zum Unfall in Zeitz sagt

Am zweiten Weihnachtsfeiertag war die Polizei in Zeitz wegen eines Unfalls im Einsatz.

Zeitz/MZ/and.. - Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am zweiten Weihnachtsfeiertag in Zeitz.

Am Freitagmittag kam es laut Polizei im Kreuzungsbereich Pekinger Straße/Cranachweg in Zeitz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen waren drei Fahrzeuge beteiligt. Durch den Zusammenstoß wurde eines der beteiligten Fahrzeuge gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw geschleudert, der ebenfalls beschädigt wurde, heißt es von der Polizeiinspektion Halle.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Die Zeitzer Feuerwehr kam zum Binden ausgelaufener Betriebsstoffe zum Einsatz. Wie sich herausstellte, so die Polizei, stand eine beteiligte Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch gegen den Fahrzeughalter, der sich als Beifahrer im Fahrzeug befand, wurden Ermittlungen aufgenommen. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.