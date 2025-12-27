Mehrere Vereine haben sich in der Region dem beliebten Wurf- und Präzisionssport mit Pfeil und Zielscheibe verschrieben. Die Szene in der Region ist noch jung, macht aber von sich reden.

Aderstedt/MZ. - Derzeit läuft die Darts-Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace in London. Die, die es nicht in den „Ally Pally“ schaffen, sitzen gebannt vor dem Fernseher und drücken den deutschen Profis die Daumen. Das Spiel mit den Pfeilen erfreut sich jedoch nicht nur in den großen Metropolen einer immer größeren Beliebtheit, sondern auch auf dem flachen Land. Vor zwei Jahren gründeten sich in Bernburg die „Galliers“. Grün-Weiß Beesenlaublingen richtete zuletzt zweimal im Jahr große Turniere aus, befindet sich aber nicht wie die „Gallier“ im Wettkampfbetrieb.