Robert Kiepsch und Anthony Brückner von der Jugend- und Kinderfeuerwehr Bad Dürrenberg setzen sich erfolgreich für die Ausbildung des Nachwuchses ein, haben eine klare Zukunftsvision und treiben die Mitgliederzahl in die Höhe. Was ist ihr Geheimnis?

Zwei Bad Dürrenberger Feuerwehrmänner im Einsatz für die Zukunft

Robert Kiepsch und Anthony Brückner von der Jugend- und Kinderfeuerwehr Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/MZ. - „Jeder kann nicht alles. Das ist auch bei den Aktiven so. Doch jeder soll helfen, denn wir kommen nur als Team voran, und ich bin stolz, dass hier jeder füreinander einsteht“, erzählt Robert Kiepsch. Der 34-Jährige ist Jugendfeuerwehrwart in Bad Dürrenberg und betreut in zwei Gruppen angehende Kameraden.