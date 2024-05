Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Schwarz-weiß ist die Aufnahme aus dem Jahr 1930. Sie zeigt Feuerwehrleute in Uniform. Einige halten Schläuche und lassen das Wasser in die Höhe spritzen. Es ist eine Übung, die, wie auch heute, dazu dient, den Ernstfall zu proben, die Technik zu nutzen und die Kommunikation im Einsatz zu trainieren. 100 Jahre existiert die Feuerwehr in Bad Dürrenberg und hat mit Höhen und Tiefen auch schon gegen die eigene Auflösung gekämpft. Im Jahr 2024 ist die Wehr mit ihren gewachsenen Anforderungen nicht mehr vergleichbar mit den Anfängen. Ein Streifzug durch die Geschichte, die die Kameraden in einer Chronik zusammengefasst haben.