Gute und weniger gute Nachrichten vom Glasfaser für Güsten, ein alter und neuer Ortsbürgermeister in Gerbitz, Philharmoniker in Schönebeck, die für Retter Musik machen: Im Ticker von Freitag, 26. Juli 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Freitag:

8.26 Uhr: Der Mittwochstreff der Urania geht auf Tour. Er findet am 21. August ab 15 Uhr beim Geschichtsverein Staßfurt, Holzmarkt 9, statt.

Die Staßfurter Urania lädt zu einer Gesprächsrunde zum Thema „Staßfurt in alten und neuen Ansichten“ mit Karl-Michael Beyer vom Geschichtsverein, ein. Interessenten sind zu dieser kostenlosen Veranstaltung eingeladen.

Eine Rampe für die Grundschule

7.43 Uhr: Eine Rampe aus kleinen Stecksteinen, wie beispielsweise Legosteine: Von dieser Idee der Aktion Mensch hat Frank Schiwek, Schulleiter der Grundschule in Großmühlingen, sich inspirieren lassen. Nun soll auch die eine Stufe zur Grundschule mit einer solchen Rampe besser überwunden werden.

Dafür braucht es genügend Baumaterial: Wer also noch Stecksteine zu Hause hat, kann diese in der Grundschule abgeben und damit das Projekt unterstützen. Mit genügend Steinen können die Schüler gemeinsam eine Rampe bauen. Damit sollen die Schule und die neue Bibliothek zugänglich für alle werden.

„Kleine Möhrenköppe auf großer Tour“

7.18 Uhr: Am Dienstag, 30. Juli, können Kinder ab sechs Jahren auf eine besondere Stadtführung gehen. „Kleine Möhrenköppe auf großer Tour“ verspricht spannende Geschichten rund um die älteste Stadt Sachsen-Anhalts.

Am Ende lässt sich das Möhrenkoppdiplom erwerben. Los geht es 10 Uhr an der Tourist-Information. Karten gibt es in der Tourist-Information, unter 03473/84 09 440 oder [email protected].

Pflastersteine an der Kreuzung sind locker

6.36 Uhr: Im Kreuzungsbereich Hohe Straße/Kurze Straße/Tie in Aschersleben sind Pflastersteine locker und beschädigt. Ehe die Schäden noch größer werden, sollen sie repariert werden, so die Stadt. Die Reparatur soll in der kommenden Woche im Zeitraum vom 29. Juli bis 2. August erfolgen. Dafür muss der Kreuzungsbereich zum Teil gesperrt werden.

Der Verkehr wird von der Hohen Straße teils über den Fußweg zum Markt geführt. Die Durchfahrt von der Kreuzung in Richtung Tie wird gesperrt. Der Tie bis zur Einmündung in den Markt wird ausschließlich für die Anwohner als Sackgasse aus Richtung Markt nutzbar gemacht.

Auch aus der Kurzen Straße können die Fahrzeuge nicht auf die Kreuzung fahren, sie wird während der gesamten Bauzeit voll gesperrt. Der Bereich des Tie ab Einmündung Mark ist nicht betroffen. Die beiden Bushaltestellen Tie und Vor dem Johannistor werden in dem genannten Zeitraum nicht angefahren.

Glasfaser hat Grenzen in Güsten

6.23 Uhr: Die gute Nachricht zuerst: In Güsten wird bald schnelles Internet verlegt. Im Herbst steht der Glasfaserausbau an.

Der Glasfaserausbau in Güsten beginnt bald. (Symbolfoto: dpa)

Die schlechte Nachricht: Ein weiterer Ausbau ist aber fraglich. Welche Hindernisse dem im Weg stehen, erfahren Sie hier.

Ein Eis zum Start in Gerbitz

6.09 Uhr: Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) der Landgemeinden stellt alle Mandate im Ortschaftsrat von Gerbitz.

Petra Falke und Stefan Maibaum gönnen sich ein Eis. Der Eisautomat gegenüber der Feuerwehr ist zu einem beliebten Treffpunkt in Gerbitz geworden. (Foto: Thomas Weißenborn)

Deshalb fiel die Wahl in dem Nienburger Ortsteil leicht: Stefan Maibaum bleibt Ortsbürgermeister, Petra Falke ist seine Stellvertreterin. Was auf die beiden zukommt, lesen Sie hier.

Philharmonie für die Retter in Schönebeck

Den Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes und die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie verbinden viele Jahre gegenseitige Unterstützung. Wieso ausgerechnet die Musiker für die Retter Musik machen, lesen Sie hier.

Ralf Schreiber vom DRK und Anita Bader von der Kammerphilharmonie feiern die jahrelange Zusammenarbeit. (Foto: Alina Bach)

Das Benefizkonzert jedenfalls findet am Sonntag, 8. September, um 11 Uhr auf der Kurparkbühne statt. Der Eintritt ist frei. Der Kurpark bietet Sitzmöglichkeiten für 200 Personen. Die Zuschauer können aber auch eigenständig Decken oder Liegestühle mitbringen.