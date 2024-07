Nienburg/MZ - Der Sparkassencup geht in die heiße Phase. Am Freitag, 18.30 Uhr, werden in den Duellen zwischen dem 1. FSV Nienburg und dem SC Bernburg sowie zwischen Union Schönebeck und dem SV 09 Staßfurt die beiden Finalisten ermittelt. Das Endspiel wird am Sonntag, 16 Uhr, auf dem Sportplatz in Nachterstedt angepfiffen.

