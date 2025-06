Feuerwehrleute aus dem Saalekreis und dem Burgenlandkreis lernen in der Schweiz, wie sie Brände im Eisenbahntunnel richtig bekämpfen. Eine wichtige Lektion: Erst löschen, dann retten. Eine andere: Der Einsatz in der Röhre ist kräftezehrend.

Hitzetest in der Röhre: Feuerwehr trainiert für Brand in ICE-Tunnel

Gatterstädt/Merseburg/MZ. - „Die haben uns ganz schön an unsere Grenzen gebracht“, blickt Uwe Mähne auf seinen jüngsten Feuerwehrlehrgang zurück. Der führte den Ortswehrleiter von Gatterstädt mit sieben weiteren Kameraden aus dem Saale- und acht aus dem Burgenlandkreis in die Schweiz. In der International Fire Academy in Balsthal bei Basel standen Rettung und Löscheinsatz im Tunnel auf dem Lehrplan.