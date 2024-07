Stefan Maibaum bleibt Ortsbürgermeister, Petra Falke ist seine Stellvertreterin in Gerbitz

Petra Falke und Stefan Maibaum gönnen sich ein Eis. Der Eisautomat gegenüber der Feuerwehr ist zu einem beliebten Treffpunkt in Gerbitz geworden.

Gerbitz/MZ. - In Gerbitz ist man sich einig. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni haben sich nur Kandidaten der UWG der Landgemeinden um die sieben Sitze im Ortschaftsrat beworben. Stefan Maibaum, Christian Berner, Christian Bidmon, Heike Bischoff, Petra Falke, Heike Kindel und Michael Schmeil werden in den kommenden fünf Jahren die Interessen von Gerbitz vertreten.