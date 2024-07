Vermieter in Quedlinburg im Harz haben einen Sicherheitsdienst mit Interventionsstreifen beauftragt. Wer die Kosten trägt – und worauf dabei auch verwiesen wird.

Sicherheitsdienst in Wohngebieten in Quedlinburg: Wer trägt Kosten?

Ein Sicherheitsdienst ist jetzt auch in Wohngebieten in Quedlinburg auf Interventionsstreife.

Quedlinburg/MZ. - In Quedlinburg ist jetzt ein Sicherheitsdienst bei Interventionsstreifen in Wohngebieten im Einsatz. Ein Auftraggeber ist die Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg mbH - aber nur einer in einer erweiterten Sicherheitspartnerschaft. Doch wie verhält es sich mit den Kosten?