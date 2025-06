Wittenberg/MZ - Stillstand kennt Jamil nicht. Der zwölfjährige Gymnasiast aus Wittenberg hat in diesem Jahr mit seiner Teilnahme in der TV-Castingshow „The Voice Kids“ deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Mit einem Auftritt im Team Clueso und seinem schnellen Rap beeindruckte er nicht nur das Publikum, sondern auch die Coaches. Bis in das Halbfinale hat er es geschafft. Doch die große Fernsehshow war für ihn nur der Startschuss. Seitdem reiht sich ein Ereignis an das nächste.

