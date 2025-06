Überall potenzielles Sicherheitsrisiko MZ-Test bringt erschreckendes Ergebnis - Schultüren in MSH sperrangelweit offen

Mit der Sicherheit an Sekundar-, Berufsschulen und Gymnasien in Mansfeld-Südharz ist es offenbar nicht weit her. Das ergibt ein Test der MZ. Wie der Landkreis als Schulträger nun reagiert. Mit Kommentar.