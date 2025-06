Werden Eigenheimbesitzer in Zeitz mit den neuen Grundsteuer-Hebesätzen tatsächlich ungerecht behandelt? Die Verwaltung stellte drei Varianten dafür vor, der Stadtrat hat entschieden. Was sich dahinter verbirgt.

Geteilte Last oder Benachteiligung für Eigenheimbesitzer? Warum es Lob für Arbeit der Verwaltung gab

Grundsteuerreform: Neue Hebesätze in Zeitz

In Zeitz wurden unterschiedliche Grundsteuer-Hebesätze für Wohnbebauung und Nichtwohnbebauung beschlossen.

Zeitz/MZ. - Die Grundsteuer: neue Regeln, neue Hebesätze. Was im Land beschlossen wurde, musste letztendlich in den Kommunen umgesetzt werden, die die neuen Hebesätze beschließen mussten. In Zeitz fasste der Stadtrat den entsprechenden Beschluss.