Ab dem Jahr 2025 soll in Deutschland eine neue Grundsteuer greifen. Doch inwieweit Grundstückseigentümer dadurch entlastet werden, steht vielerorts noch gar nicht fest. So ist der Stand bei der Festlegung der Hebesätze in Sachsen-Anhalts Kommunen.

In Sachsen-Anhalt fehlten zuletzt noch rund 100.000 Erklärungen in Zusammenhang mit der Grundsteuer.

Halle (Saale)/Magdeburg. - In Sachsen-Anhalt ist bisher nicht absehbar, ob die Kommunen im Zuge der neuen Grundsteuer flächendeckend ihre Hebesätze erhöhen. Es gebe noch keine entsprechende Übersicht für 2025, teilte der Städte- und Gemeindebund Ende 2024 auf Anfrage mit. In vielen Gemeinden werden erst jetzt die Beschlüsse dafür gefasst.

Die neue Grundsteuer soll eigentlich bereits ab 1. Januar 2025 fällig werden. Im Rahmen der Reform werden Grundstücke neu bewertet. Wie viel man zahlen muss, ist abhängig vom Grundstück, dem Gebäude darauf und dem kommunalen Hebesatz. Bei den meisten Eigentümern geht es um einige Hundert Euro im Jahr. Die Hebesätze legen die Gemeinderäte fest.

So wird die Grundsteuer berechnet

Zur Erläuterung: Um die Grundsteuer zu berechnen, wird der Grundsteuermessbetrag und der festgelegte Hebesatz der Gemeinde benötigt. Beispiel: Wenn der Grundsteuermessbetrag 63,76 Euro beträgt und der Hebesatz 350 Prozent, was einem Faktor von 3,50 entspricht, berechnet sich die jährlich zu zahlende Grundsteuer so: 63,76 Euro mal 3,50 = 223,16 Euro. Der Grundstücksbesitzer müsste in diesem Beispiel also jährlich 223,16 Euro Grundsteuer bezahlen.

Allerdings: Nicht nur sind vielerorts noch keine neuen Hebesätze festgelegt, auch einen Grundsteuerbescheid haben viele Grundstücksbesitzer laut dem Eigentümerverband Haus & Grund noch nicht erhalten. Wie Verbandspräsident Kai Warneke dem RND sagte, wartet deutschlandweit aktuell noch über die Hälfte der Grundstücksbesitzer auf den Grundsteuerbescheid.

Eigentümerverband kritisiert: Millionen warten deutschlandweit noch auf Grundsteuer-Bescheid

Warnecke kritisierte die Reform der Bundesregierung sowie Kanzler Olaf Scholz (SPD) scharf. Obwohl seit 1. Januar die neue Grundsteuer gilt, würden immer noch mehrere Millionen Eigentümer auf ihren Grundsteuerbescheid vom Finanzamt warten, sagte er.

"Das ist ein Unding, wenn man bedenkt, welch lange Vorlaufzeiten Bund, Länder und Kommunen bei der Reform hatten... Diese Verzögerungen gehen zulasten der Eigentümer. Und vor allem: Dieses Durcheinander war vorhersehbar", kritisierte er weiter.

In Sachsen-Anhalt hatte die Grundsteuerreform in den vergangenen Monaten immer wieder für Kritik gesorgt. Deshalb hatte der Landtag zuletzt ein Gesetz zur sogenannten optionalen Festsetzung differenzierter Hebesätze beschlossen. Damit wird den Kommunen ermöglicht, zwischen verschiedenen Grundstücksarten zu differenzieren und so eine aufkommensneutrale Steuererhebung zu gewährleisten.

Unterschiedlich starke Belastungen von Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken sollen ausgeglichen werden können.

Laut dem Städte- und Gemeindebund halten sich die Gemeinden in Sachsen-Anhalt überwiegend an das Ziel der Aufkommensneutralität. Wenn eine Gruppe von Eigentümern künftig eine höhere Belastung zu tragen habe, muss es zwangsläufig bei Aufkommensneutralität insgesamt eine Gruppe von Eigentümern geben, die entlastet werden.

So ist der Stand bei der Grundsteuer in Sachsen-Anhalts Kommunen:

Übrigens: In Sachsen-Anhalt fehlten zuletzt noch fast 100.000 Erklärungen im Kontext der Grundsteuer. Die Abgabe von rund 97.800 Erklärungen stand im November laut dem Finanzministerium noch aus. Das entspricht rund 9,7 Prozent.

Gegen die Bescheide zur neuen Grundsteuer waren den Angaben zufolge rund 177.500 Einsprüche erhoben worden, laut den letzten verfügbaren Angaben wurden etwa 21.500 davon erledigt.