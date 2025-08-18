Als ein Paketzusteller und zwei Polizisten mit dem Pulver in Kontakt kommen, erleiden sie Atem- und Kreislaufbeschwerden. Die Feuerwehr untersucht das Pulver, doch noch ist unklar, was es war.

Die Feuerwehr untersuchte das Päckchen, konnte aber nicht herausfinden, worum es sich bei dem Pulver handelte. (Symbolbild)

Hannover - Durch ein Pulver in einem Päckchen haben in Hannover ein Paketzusteller und zwei Polizisten Atem- und Kreislaufbeschwerden erlitten. Der Zusteller hatte das Päckchen in einem Paketshop geöffnet und daraufhin die Polizei alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Diese transportierte das Päckchen demnach zunächst in ein verschlossenes Büro in einem Polizeikommissariat.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten das Paket anschließend mit Schutzanzügen ins Freie gebracht, um dort Messungen durchzuführen. Dennoch konnten sie nicht feststellen, um welchen Stoff es sich genau handelte. Es soll nun in einem Labor der Polizei genauer untersucht werden.

Die Verletzten wurden zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gemacht. Die Feuerwehr reinigte die Polizeistelle und übergab sie anschließend wieder der Polizei.