Osternienburg/MZ. - Wie hoch die Grundsteuer ausfällt, erfahren Eigentümer von Häusern und Grundstücken im Osternienburger Land in den kommenden Tagen. In der ersten Januarhälfte will die Verwaltung die Bescheide rausschicken. Der Berechnung zugrunde liegen neue Hebesätze: 558 Prozent bei der Grundsteuer A, 509 bei der Grundsteuer B.

