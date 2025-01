Die ersten Eigentümer in Sachsen-Anhalt bekommen gerade ihre Grundsteuerbescheide. Längst ist jedoch nicht überall klar, was künftig gezahlt werden muss. Zudem drohen Klagen, die komplette neue Grundsteuer zu kippen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Reform.

Halle/MZ. - Der Vorlauf war durchaus üppig. Seit 2019 ist klar, dass die neue Grundsteuer am 1. Januar dieses Jahres in Kraft treten soll. In Sachsen-Anhalt trudeln allerdings erst jetzt die ersten Bescheide ein. Allerdings noch nicht in allen Kommunen. Denn einige Städte und Gemeinden haben die für die Bescheide notwendigen Hebesätze noch nicht beschlossen. Viele Grundstücksbesitzer im Land fragen sich noch immer: Muss mehr gezahlt werden? Oder sogar weniger?