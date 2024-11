Sangerhausen/MZ. - Anders als in anderen Kommunen wird es mit dem neuen Haushalt für 2025 in Sangerhausen erstmal keine neuen Grundsteuerhebesätze geben. Das teilte die Stadt auf Anfrage mit. „Die alten Hebesätze gelten vorerst weiter und sollen in einer extra Satzung neu geregelt werden“, so Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.