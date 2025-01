Seit Januar greift die Grundsteuerreform. Für die Kommunen im Saalekreis ist das Thema damit nicht abgeschlossen. Es fehlt an Messbescheiden, Hochrechnungen sind ungenau.

Landsberg/Kabelsketal/Salzatal/Teutschenthal/MZ. - Amalgamfüllungen sind verboten, Altkleider dürfen nicht mehr in den Restmüll und Krankenkassen werden teurer – immer zu Beginn eines neuen Jahres treten zahlreiche Änderungen in Kraft. Für Verbraucher lohnt es sich, einmal genau hinzuschauen, inwieweit sie von Neuerungen betroffen sind. Doch was, wenn die geplanten Änderungen nicht rechtzeitig umgesetzt werden können?