Nächste Weiche für Gefängnis in Weißenfels gestellt

Weißenfels - In Weißenfels hofft man weiter, das geplante Großgefängnis des Landes nach Langendorf an den Sandberg zu holen. Bei einer wichtigen Entscheidung im Stadtrat stellte sich die Mehrheit der Stadträte in der vergangenen Woche hinter das Vorhaben - trotz offener Fragen und auch Kritik.