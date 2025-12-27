Die Aktion „Geschenke für die Zoo-Tiere“ findet zu Weihnachten im Zoo Aschersleben einen positiven Abschluss. Was drei große Steine damit zu tun haben.

Große Spendenbereitschaft: Tiere im Ascherslebener Zoo hatten auch Weihnachten

Die Pakete werden unterm Weihnachtsbaum des Pausenraumes im Ascherslebener Zoo aufgestellt.

Aschersleben/MZ - Im Dschungelcafé des Zoos stapeln sich Päckchen, Tüten und Kartons – und alle sind für die tierischen Bewohner bestimmt. „Wenn ich das so überblicke, müssten es um die 30 Geschenke sein“, sagt Initiatorin Sandy Kaulfuß voller Freude. Die Chefin des Dschungelcafés hatte auch in diesem Jahr wieder zur Spendenaktion aufgerufen – mit großem Erfolg.