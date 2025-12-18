Die Spendenaktion von Sandy Kaulfuß für den Ascherslebener Zoo stößt kurz vor Weihnachten wieder auf große Resonanz. Worüber sich die Tiere freuen.

Aschersleben/MZ - „Es ist der pure Wahnsinn“, sagt Sandy Kaulfuß und strahlt. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Zoo-Chef Holger Zufelde steht sie zwischen zahlreichen Päckchen und Tüten, viele liebevoll in Weihnachtspapier oder schimmernder Folie verpackt. Doch die beiden sind nicht selbst die Adressaten der Geschenke. Sie fungieren vielmehr als Vermittler, denn die Präsente sind für die Tiere im Ascherslebener Zoo bestimmt.

Die alljährliche Spendenaktion, zu der die Dschungel-Café-Chefin Sandy Kaulfuß aufruft, kommt auch in diesem Jahr wieder sehr gut an. „Es ist vor allem für die Tiere im Zoo“, betont sie. Gleichzeitig weiß sie, dass manche Spender noch eine kleine Aufmerksamkeit für die Zoo-Mitarbeiter beilegen. „Zum Beispiel ein Päckchen Kaffee oder etwas Ähnliches“, freut sich Kaulfuß.

Wunschliste erstellt

Die engagierte Ascherslebenerin hat ohnehin alle Hände voll zu tun. Neben dem Dschungel-Café leitet sie auch das Restaurant Körbchen auf dem Tie und betreibt aktuell zusätzlich einen Glühweinstand auf dem Ascherslebener Weihnachtsmarkt. „Es ist immer viel los“, sagt sie. Trotzdem nimmt sie sich Zeit für die Aktion zugunsten der Tiere. „Es ist doch schön, wenn die Tiere auch zu Weihnachten beschenkt werden“, findet sie.

Doch worüber freuen sich Tiger, Erdmännchen, Zebra und Co. eigentlich? Diese Frage hat Kaulfuß direkt an die Fachleute weitergegeben. „Genau das habe ich die Mitarbeiter des Zoos gefragt“, berichtet sie. Gemeinsam sei daraufhin eine Wunschliste entstanden. „Gebraucht werden zum Beispiel Knabberstangen, Beschäftigungsspielzeug, Nüsse aller Art oder auch kleine Winterhandschuhe für die Tierpflegerinnen“, zählt sie auf.

Spende noch bis 24. Dezember

Die vollständige Liste hängt unter anderem im Dschungel-Café sowie im Elka-Kaufhaus aus. Bereits jetzt sind viele Geschenke zusammengekommen. Dennoch bestehe weiterhin die Möglichkeit, sich an der Aktion zu beteiligen. Spenden können noch bis zum 24. Dezember abgegeben werden.

Annahmestellen sind das Solarium an der Vorderbreite, die Boutique Foxy an der Breiten Straße, das Dschungel-Café im Zoo, das Back3Eck, Kaulfuß’ Glühweinhütte vor der Commerzbank sowie das Restaurant Körbchen auf dem Tie. Sandy Kaulfuß und Holger Zufelde zeigen sich schon jetzt sehr zufrieden mit der Resonanz und die Zoo-Tiere dürfen sich auf eine besondere Bescherung freuen.