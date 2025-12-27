Silvester ist für viele ein freudiger Start ins neue Jahr – für das Hand-Trauma-Zentrum am Klinikum Bergmannstrost Halle bedeutet es jedoch höchste Alarmbereitschaft. Prof. Dr. Frank Siemers gibt Tipps, wie schwere Handverletzungen durch Feuerwerkskörper vermieden werden können.

Halle (Saale)/MZ. - An keinem anderen Tag im Jahr verletzen sich so viele Menschen die Hände wie an Silvester. Das Hand-Trauma-Zentrum am Bergmannstrost Halle, das einzige seiner Art in der Stadt, bereitet sich auf einen arbeitsreichen Jahreswechsel vor.

Prof. Dr. Frank Siemers, Chefarzt der Klinik für Plastische und Handchirurgie, warnt: „Trotz unserer jährlichen Hinweise kommen jedes Jahr Patienten mit schwersten Explosionstraumata zu uns – meist junge Männer unter Alkoholeinfluss oder mit illegalen Böllern.“

Aufklärungskampagne richtet sich an junge Männer

Obwohl die Anzahl der handchirurgischen Notfälle in den letzten Jahren leicht zurückging, hat die Schwere der Verletzungen zugenommen. Illegale Feuerwerkskörper können wie kleine Bomben wirken und führen häufig zu abgetrennten Fingern, zerstörten Sehnen und Knochen sowie zu Verbrennungen.

Für solche Fälle hält das Zentrum einen 24-Stunden-Replantationsdienst bereit, um abgetrennte Gliedmaßen wieder anzufügen. „Aber selbst wir können nicht alle Schäden vollständig beheben. Jedes Jahr müssen wir Amputationen vornehmen – mit teils dramatischen Folgen für die Betroffenen“, erklärt Siemers.

Anlässlich der Feiertage haben sich Handchirurgen, Verbrennungsmediziner sowie Augen- und HNO-Ärzte zusammengeschlossen, um für einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk zu werben. Die Social-Media-Kampagne „Du entscheidest, wie dein Jahr anfängt“ richtet sich vor allem an junge Männer zwischen 15 und 30 Jahren, die laut Siemers die größte Risikogruppe darstellen.

So schützen Sie sich vor Verletzungen

Die Fachverbände geben konkrete Empfehlungen:

Nur Feuerwerk mit CE-Kennzeichnung kaufen, auch Kleinstfeuerwerk und Wunderkerzen.

Mindestabstand von 5 Metern zu anderen Menschen einhalten.

Nie Feuerwerk in der Hand anzünden.

Blindgänger nicht erneut zünden, sondern nach fünf Minuten mit Wasser sichern.

Ohrenschutz für Babys und Kleinkinder verwenden, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Brandverletzungen sofort kühlen – mit kühlem, nicht eiskaltem Wasser.

Nach Unfällen schnell medizinische Hilfe aufsuchen oder den Notruf 112 wählen.

Siemers betont: „Wer sich an diese Regeln hält, kann Silvester unbeschadet feiern – und wir müssen weniger Menschen mit zerstörten Händen behandeln.“