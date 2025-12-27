Die Polizei kontrollierte einen Autofahrer in Sangerhausen. Das blieb für den 26-jährigen Mann nicht folgenlos.

Sangerhausen/MZ/DKA - Ein 26 Jahre alter Autofahrer musste sich am Freitagabend in Sangerhausen am Ziegenberg einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Polizei bei ihm deutlichen Alkoholgeruch feststellte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes bestätigte.

Daraufhin erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Der Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt und ihm das Weiterfahren untersagt. Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den 26-Jährigen ein. Er darf vorerst keine Kraftfahrzeuge führen.