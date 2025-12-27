Entscheidungen im Stadtrat Garagenstreit in Querfurt: Stadt verschiebt Kündigungen und unterbreitet Kaufangebote

Im Sommer 2025 hatte die Stadt Querfurt die Pachtverträge von 272 DDR-Garagen gekündigt und dann Mietverträge angeboten, was für große Aufregung sorgte. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung dieses Jahres zwei Beschlüsse zum Thema gefasst. Zudem sah sich der Vorsitzende gezwungen, eine Belehrung der Stadträte vorzunehmen.