Dessau/MZ. - In der Zerbster Straße ist es am Donnerstag, 22. Januar, gegen 12.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 81-jährige Fahrerin eines Seat hatte die Rabestraße in Richtung Poststraße befahren. Beim Abbiegen nach rechts in die Fußgängerzone Zerbster Straße kollidierte sie mit einem 83-jährigen Fußgänger, der die Straße von rechts nach links quere wollte.

Durch den Aufprall zog sich der Fußgänger nach Angaben der Polizei sowohl am Kopf und vermutlich auch an der Hüfte Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstbehandlung vor Ort zur weiteren medizinischen Versorgung, nach derzeitigem Stand schwerverletzt, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Es entstand kein Sachschaden am Fahrzeug der 81-Jährigen.