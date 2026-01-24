weather schneeregen
Schule im Harz Heizung kaputt: Grundschüler aus Thale weichen aus - was Eltern jetzt wissen müssen

Wegen einer defekten Heizung an der Geschwister-Scholl-Schule in Thale müssen Grundschüler weiterhin auf Ersatzunterricht ausweichen. Da die Ersatzteile noch nicht geliefert wurden, findet auch am Montag der Unterricht in einer anderen Schule statt.

Aktualisiert: 24.01.2026, 11:19
Die Heizung in der Geschwister-Scholl-Schule in Thale ist defekt.
Die Heizung in der Geschwister-Scholl-Schule in Thale ist defekt. Archivfoto: Richter

Thale/MZ/son. - Es liegt weiterhin eine Betriebsstörung der Heizungsanlage in der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Thale vor. Die Ersatzteile, deren Lieferung für Freitag, 23. Januar, geplant war, sind noch nicht da.