Schule im Harz Heizung kaputt: Grundschüler aus Thale weichen aus - was Eltern jetzt wissen müssen

Wegen einer defekten Heizung an der Geschwister-Scholl-Schule in Thale müssen Grundschüler weiterhin auf Ersatzunterricht ausweichen. Da die Ersatzteile noch nicht geliefert wurden, findet auch am Montag der Unterricht in einer anderen Schule statt.