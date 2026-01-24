Schule im Harz Heizung kaputt: Grundschüler aus Thale weichen aus - was Eltern jetzt wissen müssen
Wegen einer defekten Heizung an der Geschwister-Scholl-Schule in Thale müssen Grundschüler weiterhin auf Ersatzunterricht ausweichen. Da die Ersatzteile noch nicht geliefert wurden, findet auch am Montag der Unterricht in einer anderen Schule statt.
Thale/MZ/son. - Es liegt weiterhin eine Betriebsstörung der Heizungsanlage in der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Thale vor. Die Ersatzteile, deren Lieferung für Freitag, 23. Januar, geplant war, sind noch nicht da.