Der Räumungsverkauf im „Lilapetz“-Markt an der Bitterfelder Straße in Zörbig geht weiter. Der neue Betreiber bereitet den Umbau vor und plant die Wiedereröffnung.

Räumungsverkauf bietet nun schon 75 Prozent Rabatt - Wie es bei „Lilapetz“ in Zörbig weiter geht

An den Kassen braucht es bei Lilapetz etwas Geduld – teils warten bis zu 50 Kunden gleichzeitig.

Zörbig/MZ. - Schon vor der Öffnung um 9 Uhr stehen Menschen vor dem Lilapetz-Markt an der Bitterfelder Straße in Zörbig. Der Räumungsverkauf läuft auf Hochtouren und erreicht inzwischen seine letzte Stufe.