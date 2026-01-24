weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Neuer Betreiber in den Startlöchern: Räumungsverkauf bietet nun schon 75 Prozent Rabatt - Wie es bei „Lilapetz“ in Zörbig weiter geht

Neuer Betreiber in den Startlöchern Räumungsverkauf bietet nun schon 75 Prozent Rabatt - Wie es bei „Lilapetz“ in Zörbig weiter geht

Der Räumungsverkauf im „Lilapetz“-Markt an der Bitterfelder Straße in Zörbig geht weiter. Der neue Betreiber bereitet den Umbau vor und plant die Wiedereröffnung.

Von Thomas Schmidt 24.01.2026, 09:00
An den Kassen braucht es bei Lilapetz etwas Geduld – teils warten bis zu 50 Kunden gleichzeitig.
An den Kassen braucht es bei Lilapetz etwas Geduld – teils warten bis zu 50 Kunden gleichzeitig. Fotos: Thomas Schmidt

Zörbig/MZ. - Schon vor der Öffnung um 9 Uhr stehen Menschen vor dem Lilapetz-Markt an der Bitterfelder Straße in Zörbig. Der Räumungsverkauf läuft auf Hochtouren und erreicht inzwischen seine letzte Stufe.