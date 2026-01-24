Dessau-Roßlau im Wandel Nach Aus für Post in Kavalierstraße: Heftige Kritik an Entscheidung, hier können Pakete noch abgegeben werden
Das Ende der Hauptpost in der Dessau-Roßlauer Kavalierstraße hat im Internet hohe Wellen geschlagen. Was MZ-Leser von der Entscheidung halten und wo Postkunden Ersatz finden.
Aktualisiert: 24.01.2026, 08:40
Dessau-Roßlau/MZ. - Der von der Postbank entschiedene und der Deutschen Post angekündigte Post-Auszug aus dem Traditionsgebäude in der Dessauer Kavalierstraße hat im Internet große Wellen geschlagen.