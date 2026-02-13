Aktuell trainiert Anna-Carina Woitschack aus Dessau für ihre Teilnahme an "Let's Dance". Auch musikalisch läuft es gut, die Sängerin wechselte jüngst zum Musiklabel Sony. Privat scheint dies anders zu sein. Auf Instagram gab die Dessauerin nun die Trennung von ihrem Freund Daniel Böhm bekannt.

Die aus Dessau stammende Sängerin Anna-Carina Woitschack war seit 2022 mit ihrem Freund Daniel Böhm zusammen.

Dessau-Roßlau/DUR. – Nach wochenlangen Spekulationen herrscht nun Klarheit: Anna-Carina Woitschack ist wieder Single. Jetzt bestätigte die Dessauer Sängerin die Trennung von Daniel Böhm auf Instagram.

Anna-Carina Woitschack seit "geraumer Zeit" wieder Single

In ihrem Statement schreibt Woitschack: "Aufgrund der aktuellen Medienanfragen zu meinem Beziehungsstatus möchte ich mitteilen, dass ich seit einiger Zeit Single bin." Damit wird klar, dass das Liebes-Aus bereits vor einiger Zeit erfolgt sein muss.

Anna-Carina Woitschack und Daniel Böhm waren rund drei Jahre ein Paar. Foto: Imago/K.Piles

Zugleich betont die 33-Jährige, dass sie ihre Beziehung bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten habe. "Meine letzte Beziehung habe ich trotz einzelner gemeinsamer Momente in der Öffentlichkeit privat geführt. Genauso möchte ich auch die Trennung privat halten", erklärt sie. Weitere Details zur Trennung nannte sie nicht. Seit Ende 2022 galten die beiden offiziell als Paar.

Anna-Carina Woitschack erfüllt sich Traum bei neuer "Let's Dance"-Staffel

Beruflich läuft es für Woitschack hingegen richtig gut. Ab dem 27. Februar steht sie als Kandidatin in der neuen Staffel von "Let's Dance" auf dem Parkett. Auf Instagram teilte sie zuletzt des Öfteren Einblicke in das Training für die Show.

Zudem wechselte sie jüngst das Musiklabel und steht nun bei Sony Music unter Vertrag. Fans der Dessauerin dürften sich damit auf weitere neue Songs und Projekte freuen.