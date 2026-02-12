weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >
  3. Stars
    4. >

  4. Leute: Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ist wieder Single

Leute Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ist wieder Single

Anna-Carina Woitschack tanzt bald bei „Let's Dance“. Auf Instagram schreibt die Schlagersängerin nun über ihren Beziehungsstatus.

Von dpa 12.02.2026, 17:35
Auf Instagram wandte sich die 33-Jährige an ihre Follower. (Archivbild)
Auf Instagram wandte sich die 33-Jährige an ihre Follower. (Archivbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin - Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ist nach eigenem Bekunden seit einiger Zeit wieder Single. Auf Instagram postete die 33-Jährige: „Meine letzte Beziehung habe ich trotz einzelner gemeinsamer Momente in der Öffentlichkeit privat geführt. Genauso möchte ich auch die Trennung privat halten.“ 

Woitschack wurde 2011 durch die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Danach trat sie unter anderem im RTL-Dschungelcamp auf. RTL hat die 33-Jährige als Teilnehmerin der nächsten Ausgabe von „Let's Dance“ angekündigt - zusammen mit Tanzpartner Gustav Schäfer (37), Schlagzeuger der Band Tokio Hotel.