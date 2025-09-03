Anna-Carina Woitschack ist inzwischen eine feste Größe in der Schlagerbranche. Kritik muss die 32-Jährige dabei immer wieder einstecken. Wie sie damit umgeht.

"Einfach mein Ding machen" - Wie Anna-Carina Woitschack auf Kritik reagiert

Dessau-Roßlau. - Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack hat gelernt, mit Kritik umzugehen, und sich in der harten Musikbranche im Laufe der Zeit ein dickes Fell zugelegt. Das verriet die Sängerin, die in Dessau wohnt, jetzt in einem Interview mit dem Nachrichtenportal "t-online". "Ich habe auch lernen müssen, in vielen Situationen ganz stark zu sein", sagte die 32-Jährige.

Inzwischen sei ihre Devise: "Einfach mein Ding machen, glücklich sein und versuchen, sich nicht von diesen Leuten oder Kommentaren zu sehr beeinflussen zu lassen – du kannst es nie jedem recht machen."

Anna-Carina Woitschack spricht über Kritik in der Musikbranche

Das gilt auch und insbesondere für Kritik an ihrer Musik und den neuen Formen des Schlagers überhaupt. Zuletzt hatte unter anderem Schlagerstar Howard Carpendale jüngere Künstlerinnen wie Helene Fischer dafür kritisiert, dass bei ihnen elektronische Einflüsse in den Schlagersongs eine Rolle spielen.

Woitschack reagiert darauf gelassen: "Musik ist Geschmackssache. Für den einen ist es zu viel Bum-Bum, für den anderen zu wenig. Ich finde es wichtig, dass sich der Schlager weiterentwickelt", so die Sängerin im Interview.

Sie selbst denke nicht in Schubladen und höre auch die Amigos oder die Kastelruther Spatzen. "Es geht mir vielmehr um die Texte, um den Rhythmus, es muss direkt ins Herz gehen", erklärt sie ihren Musikgeschmack.

Dass Frauen häufiger von Männern kritisiert werden, sieht Woitschack dabei als "gesellschaftliches Ding, nicht nur in der Branche". Auch habe sie das Gefühl, dass sich Männer manchmal nicht so rechtfertigen müssten wie Frauen.

Schlagersängerin war mit Stefan Mross verheiratet

Bekannt wurde Woitschack 2011 durch die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Zwar gewann sie die Show nicht, doch das tat ihrer Karriere keinen Abbruch. Inzwischen gehört die 32-Jährige zum festen Bestandteil in der Schlagerbranche.

Dazu beigetragen haben dürfte auch ihre Ehe mit Schlagerstar Stefan Mross. 2020 heirateten die zwei im Rahmen der TV-Sendung "Schlagerlovestory". Zwei Jahre später folgte jedoch die Trennung, die in einem Scheidungskrieg mündete.

Zuletzt machte Woitschack neben ihrer Musik mit der Teilnahme am RTL-Dschungelcamp und durch ihre Bilder im "Playboy" auf sich aufmerksam.

Die Schlagersängerin, die viele in Sachsen-Anhalt durch ihre Puppenspieler-Familie schon von Kindesbeinen an kennen, ist inzwischen mit Daniel Böhm zusammen. Eine Hochzeit sei aber noch nicht in Planung, so Woitschack.