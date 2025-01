Mit Anna-Carina Woitschack startet am Freitag eine der bekannteste Musikerinnen Sachsen-Anhalts beim RTL-Dschungelcamp. Sie wolle mit IBES weg vom Image der Schlagertante, sagt die 32-Jährige. Damit, sich auch nackt zu zeigen, habe sie kein Problem.

Anna-Carina Woitschack will beim IBES weg vom „Schlagertante“-Image - auch mit mehr Freizügigkeit

Über 1.000 Live-Auftritte hat Sängerin Anna-Carina Woitschack bereits absolviert. Nun geht es für die 32-Jährige aus Sachsen-Anhalt in den RTL-Fernsehdschungel, sie ist Teilnehmerin des Dschungelcamp 2025.

Halle/Kamern/MZ. - Viel sagen, wolle sie eigentlich nicht, meint Antonie Woitschack am Telefon: „Es steht überall ohnehin schon so viel“. Dann allerdings redet die Mutter von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack doch kurz über das Abenteuer, das ihrer Tochter bevorsteht.

Am Freitag geht die 32-Jährige, deren Zuhause Kamern (Kreis Stendal) ist, in den australischen Fernsehdschungel. Sie ist eine der Kandidaten bei der RTL-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, kurz IBES genannt.

„Dschungelcamp“: Königin der Realityshows mit Anna-Carina Woitschack

Die Sendung, die in der Regel erst nach 22 Uhr ausgestrahlt wird, sei ihr und ihrem Mann bisher immer zu spät gewesen, sagt Antonie Woitschack. „Aber jetzt schauen wir natürlich jede Folge und drücken die Daumen“, so die 75-Jährige. „Wir wollen unsere Tochter ja so gut es geht unterstützen.“

Der Ausflug in den Dschungel ist für Anna-Carina Woitschack ein weiterer Karriereschritt. Innerhalb der Fernsehlandschaft gilt „Ich bin ein Star“ als Königin der Realityshows – also der Formate, in denen reale Menschen vor Kameras ein vorgegebenes Szenario durchleben müssen.

Dschungelprüfung, Ekel-Essen und Hunger: Wer meister das Dschungelcamp am besten?

Bei IBES werden zwölf mehr oder weniger prominente Personen zusammen in ein Camp im australischen Regenwald gesteckt. Dort müssen sie in Prüfungen ihre Essensrationen erkämpfen. Der Hunger, die 24-Stunden-Überwachung und die Isolation führten in den 17 bisherigen Staffeln regelmäßig zu viel Frust und lautstark ausgetragenem Lagerkoller.

Ab der zweiten Woche wird jeden Tag ein Kandidat vom Publikum per Telefonvoting aus dem Camp gewählt, bis nur noch einer – der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin – übrig bleibt.

Beim Abflug ins RTL-Dschungelcamp nach Australien: Anna-Carina Woitschack und ihr Freund Daniel Böhm vor IBES 2025. (Foto: IMAGO/pictureteam)

Was reizt sie an diesem Fernsehabenteuer? Was nimmt sie sich für die Zeit in Australien vor? Wie möchte sie die gefürchteten Essensprüfungen überstehen, bei denen Unappetitliches wie Fischaugen, Krokodilpenis oder Känguruanus verspeist werden muss?

Diese Fragen hätte die Mitteldeutsche Zeitung Anna-Carina Woitschack gerne persönlich gestellt. Die Interviewanfrage eineinhalb Wochen vor Beginn der Show lehnte RTL jedoch ab, da es zu kurz vor dem Abflug nach Australien sei.

Schlagersängerin zeigt neue Facetten bei IBES

Allerdings: RTL-Sprecher Ernst Rudolf verwies auf ein Interview, das der Sender zur Verfügung stellt und auf das auch andere Redaktionen zurückgreifen dürfen. Darin sagt Woitschack zum Beispiel: „Mich reizt das Abenteuer, mich wirklich auch zu zeigen, wie ich bin.“ Viele Leute hätten sie als „Schlagertante“ abgestempelt. Sie sei aber „tiefgründig“, „sehr emotional“ und „wirklich eine starke Frau“.

Gegenüber der Bild-Zeitung äußerte die 32-Jährige Anfang Januar zudem: „Meine Brüste kennt doch sowieso schon jeder“. Damit spielt Woitschack darauf an, dass sie sich im vergangenen Jahr fast nackt im Playboy zeigte. Auch im Dschungelcamp werden die Kandidaten beim Duschen gefilmt – für die Sängerin kein Problem. „Ich werde mich da ganz normal duschen und waschen und wenn das vielleicht mal oben ohne ist, dann ist das so.“

Anna-Carina Woitschak wuchs in Schaustellerfamilie auf - 400 Schulwechsel in der Kindheit

Sie sei offener und durchaus auch freizügiger geworden, sagt die Sängerin im RTL-Interview. Heute mache sie viel häufiger, was sie wolle, ohne dabei darauf zu achten, was andere denken. „Früher war ich überhaupt nicht so“, sagt Woitschack.

Aufgewachsen ist die 32-Jährige in einer Schaustellerfamilie. Vater Wendolin Woitschack, 80 Jahre alt, ist Marionettenspieler und zieht noch heute mit seinem Figurentheater über die Lande. Dieses Schaustellerleben, meint Anna-Carina Woitschack, habe sie „extrem geprägt“.

Der Wohnwagen war ihr Zuhause, über 400 Mal habe sie die Schule wechseln müssen. Aus dieser Unstetigkeit sei bei ihr aber auch ein „Durchhaltevermögen“ entstanden, was ihr im Dschungel noch nutzen könnte.

Karriereweg von DSDS bis zur Dschungelkrone



Erst mit 25 Jahren zog Woitschack von ihren Eltern weg. Da hatte ihre Schlagerkarriere bereits begonnen. 2011 machte sie bei der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) mit, auch eine RTL-Show.

Ihr achter Platz ebnete ihr auch den Weg ins Musikgeschäft. Und der sei nicht einfach gewesen, sagt sie im Interview. „Die Schlagerwelt ist schon sehr eigen“, meint Anna-Carina Woitschack. „Ich wurde am Anfang auch von den Kolleginnen und Kollegen nicht so aufgenommen.“ Sie sei die Neue gewesen, noch dazu von DSDS. Aber: „Das hat sich dann aber über die Jahre auch entspannt.“

Sachsen-Anhalt fiebert mit: Unterstützung für Woitschack

Dennoch habe sie die Schlagerwelt schon als einengend wahrgenommen. „Da darf das Kleid nicht ganz so kurz sein und ich war dann automatisch eher im Dirndl als im Bikini“.

Aus diesen Grenzen habe sie sich in den vergangenen Jahren nach und nach befreit – wohl auch durch das Ehe-Aus mit Schlagerstar Stefan Mross. Der 49-Jährige ist eine Größe der Szene. Woitschack war seit 2016 mit ihm liiert, 2020 heiratete das Paar – live im TV mit Florian Silbereisen als Trauzeugen.

Beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" machte Stefan Mross (rechts) live im Fernsehen Anna-Carina Woitschack einen Heiratsantrag. Für die Sängerin aus Sachsen-Anhalt war es der Aufstieg in der Schlager-Szene. (Foto: Michael Reichel/dpa)

Die Ehe brachte der Sängerin viel Aufmerksamkeit. Noch mehr öffentliches Interesse erzeugte jedoch die Trennung. Im November 2022 endete die Beziehung. Die Scheidung ist bis heute nicht final vollzogen. „Wir gehen getrennte Wege, haben keinen Kontakt“, sagt Woitschack. Austausch gebe es nur über Anwälte. „Was traurig und schade ist, jeder würde sich das anders wünschen, aber es ist halt nicht so.“

Fans trauen Schlagersängerin aus Sachsen-Anhalt die Dschungelkrone bei RTL zu

Sie wolle im Camp nicht über irgendetwas auspacken, sagt Anna-Carina Woitschack. Ihre Ambitionen seien aber klar: „Ich gehe mit dem Ziel rein, tatsächlich auch zu gewinnen“.

Dass ihr das zuzutrauen ist, sagt auch Dirk Spielberg. Er betreibt mit seiner Frau Silke die Fläminger Musikscheune in Bräsen (Kreis Wittenberg), in der auch Woitschack schon zu Gast war. „Ich kenne sie, seit sie 14 Jahre alt ist und habe ihre ersten Bühnenauftritte gesehen“, sagt Spielberg.

Anna-Carina Woitschack (Mitte) 2023 bei einem Auftritt in der Fläminger Musikscheune Bräsen. Mit dabei sind auch Silke (links) und Dirk Spielberg. (Foto: Julius Lukas)

Sie sei bodenständig, freundlich und habe mittlerweile ein sehr hohes Level erreicht. „Sie ist ein Profi und mag auch das Publikum, sie weiß, wie sie auch die jungen Leute mitreißen kann“, meint Spielberg. Im Dschungel könne das ein großer Vorteil sein. „Sicher hat sie sich auch einen Plan gemacht, aber wenn dann das Essen knapp wird, dann kommt wahrscheinlich jeder an seine Grenzen – auch Anna.“

Am Sonntag, 9. Februar, ist das Finale der Show. Wer die Krone will, muss bis dahin im Camp durchhalten. Antonie Woitschack ist zuversichtlich, dass ihre Tochter das schafft. „Wir werden immer für sie anrufen und ich hoffe, dass sehr viele Menschen aus Sachsen-Anhalt das auch tun“, sagt die Mutter.