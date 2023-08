Magdeburg/DUR - Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross waren jahrelang das "Schlager-Traumpaar". Ihre Beziehung stand dabei stets in der Öffentlichkeit, ihre Liebe zeigten die beiden Sänger ganz offen. Als ihre Trennung im November 2022 bekannt wurde, war das für viele Fans ein Schock. Nun spricht die gebürtige Sachsen-Anhalterin Anna-Carina Woitschack im Interview über die Trennung von Stefan Mross sowie seine neue Freundin - ihre ehemalige beste Freundin Eva Luginger.

Im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" am Montagmorgen fragt Moderatorin Marlene Lufen Anna-Carina Woitschack, wann sie und Stefan Mross sich verloren hätten. Die Schlagersängerin erzählt: Es habe "keinen speziellen Moment oder Zeitpunkt" gegeben, an dem sie den Anfang vom Ende festmachen könnte. Dennoch sei es kein schleichender Prozess gewesen. Sie hätten recht schnell gemerkt, dass sie sich einfach nicht mehr verstehen würden.

Woitschack betont in diesem Zusammenhang auch, dass an einer Trennung immer zwei Schuld sind. Vor allem die Öffentlichkeit ihrer Beziehung war einer der Gründe, warum ihre Ehe am Ende scheiterte, erklärt die Sängerin. Die privaten Momente hätten am Ende gefehlt, beide seien viel unterwegs gewesen. Letztlich war es nicht mehr harmonisch, weswegen es ihr schwergefallen sei, das "Traumpaar-Image" aufrechtzuerhalten.

Anna-Carina Woitschack zur neuen Freundin ihres Ex-Mannes - Sie habe ihrer besten Freundin vertraut

Das Gespräch wendet sich auch der neuen Freundin von Stefan Mross zu; Eva Luginger. Marlene Lufen fragt Anna-Carina Woitschack, ob sie schon vor der Trennung gespürt habe, dass sich zwischen den beiden etwas anbahnt. "Nicht wirklich", sagt Woitschack. Sie habe Eva vertraut und fühle sich nun "in gewisser Weise auch ein bisschen verraten" und enttäuscht.

Bei der öffentlichen Bekanntgabe der Beziehung von Stefan Mross und Eva Luginger war das ein kleiner Stich ins Herz, erzählt Woitschack. Es war nicht einfach für sie, jedoch wünscht sie den beiden "von Herzen alles Gute." Sie erzählt: Auch sie ist wieder glücklich vergeben.