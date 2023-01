Als Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross im November 2022 ihre Trennung bekannt gaben, war das für viele Schlagerfans ein Schock. Woitschack war jedoch schon länger nicht mehr glücklich, wie sie in einem Interview zugab.

Magdeburg/DUR/acs - Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross galten lange Zeit als Traumpaar in der Schlagerszene. Im Jahr 2022 fing dieses Bild jedoch langsam an zu bröckeln. Im November gaben die beiden Schlagersänger dann ihre Trennung bekannt. Nun spricht Anna-Carina Woitschack, die ursprünglich aus Kamern bei Magdeburg stammt, das erste Mal über das Ende ihrer Ehe.

Anna-Carina Woitschack spricht über Ehe-Aus: "Trennung war ein Prozess"

"Unsere Trennung war ein Prozess und es kriselte schon länger bei uns, eigentlich bereits seit einem Jahr", so Woitschack in einem Interview mit der "Bunte". "Zunächst wollte ich mich gar nicht trennen, sondern etwas verändern in unserer Ehe, denn es ging mir emotional und körperlich nicht gut." Sie habe abgenommen, Hautprobleme bekommen und nicht schlafen können.

Als Woitschack im Sommer 2022 für die Show "Skate Fever" drei Monate in Köln lebte, habe sie zum ersten Mal Zeit gehabt, die letzten Jahre der Beziehung zu reflektieren. Seit sechs Jahren waren die beiden quasi jeden Tag zusammen, lebten oft in einem Wohnmobil, traten gemeinsam auf. "Selbst nach einem Streit mussten wir raus auf die Bühne, singen und unseren Streit weglächeln. [...] Es gab wenig Raum zum Luftholen", erzählt die Schlagersängerin.

Nicht nur bei der Show "Skate Fever" arbeitete Woitschack an der eigenen Karriere. Im vergangenen Jahr trat sie sie zunehmend alleine auf und sah Mross oft nur an den Wochenenden zu den Dreharbeiten von "Immer wieder sonntags".

Anna-Carina Woitschack hat einen neuen Freund

"Da hat es sehr gekriselt, denn das gefiel ihm gar nicht gut. Dabei sollte eine Ehe doch auch dann funktionieren, wenn jeder sein Ding macht und man dem anderen etwas Freiraum gönnt." Zeit für sich habe es nur jedoch nur selten gegeben, erzählt die junge Sängerin.

Mittlerweile ist Woitschack in ihre erste eigene Wohnung gezogen - und hat einen neuen Freund. Im November 2022 soll sich das Paar kennengelernt haben. Doch die Schlagersängerin bekräftigt, dass ihr neuer Partner nicht der Grund für das Ehe-Aus mit Stefan Mross gewesen sei.

Mross hingegen scheint noch keine neue Partnerin zu haben. Zumindest der Öffentlichkeit hat er noch keine neue Frau an seiner Seite vorgestellt.