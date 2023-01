Magdeburg/Helmstedt (us) - Nachdem das Aus für einen ihrer Fanclubs verkündet wurde und offenbar unter den Anhängern ihrer Musik hohe Wellen geschlagen hat, meldet sich die in Sachsen-Anhalt aufgewachsene Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack mit einem eindringlichen Beitrag auf Instagram zurück. Darin zeigt sich die Musikerin bestürzt über die Reaktionen von Medien und Fans, spricht selbst von Fake News, also unwahrer Berichterstattung.

Es handele sich dabei um ein Thema, dass ihr selbst "sehr nah" und "ans Herz" gehen würde, so der Schlagerstar. "Ich möchte hiermit ganz klar stellen, dass der Fanclub in beidseitigem Einverständnis einfach gekündigt wurde. Dass wir uns dafür beide entschlossen haben, sowohl die Steffi als auch ich. Und zwar im Guten", so die Erklärung.

Woitschack: "Heißt nicht, dass es nicht weitergeht"

Das heiße aber nur, "dass wir an dieser Stelle so nicht weitermachen werden, was überhaupt nicht heißt, dass es nicht weitergeht", äußert sich Woitschack vorsichtig. Natürlich sei sie dankbar für alles, was Steffi getan habe. "Dafür danke ich ihr von ganzem Herzen", beteuert die von Volksmusik-Urgestein Stefan Mross Getrennte.

Die "Welle der Berichterstattung", die auf das abrupte Fanclub-Aus gefolgt sei, stehe deshalb in keinem Verhältnis, glaubt Woitschack. Gleichzeitig betont die Sängerin, dass ihr alle Fans wichtig seien: "Ohne Euch würde es mich musikalisch so nicht geben." Es sei "alles gut" und auch Fans könnten sich weiterhin im Fanclub anmelden.

Traurige Nachricht von Fanclub-Leiterin Steffi

Dem Instagram-Reel ging eine Nachricht auf Facebook voraus, die in einem vor der Öffentlichkeit geschützten Fan-Bereich gepostet wurde. Dort hieß es laut Bericht der "Bild"-Zeitung von Seiten der Fanclub-Leiterin Steffi, dass sich Woitschack leider gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Fanclub entschieden habe.

Die traurig klingende Nachricht sorgte im Anschluss für jede Menge Furore und ablehnende Kommentare unter den Fans. Dies habe die Volksmusikerin sehr verletzt, wie sie auf Instagram betont.