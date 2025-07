Magdeburg/MZ - Nur ein Drittel aller geplanten Abschiebungen in Sachsen-Anhalt führt tatsächlich zur Ausreise von Ausländern ohne Aufenthaltserlaubnis. Das geht es neuen Zahlen des Landesinnenministeriums in Magdeburg hervor. Demnach scheiterten mehr als 1.800 von insgesamt gut 2.700 Abschiebeversuchen in den Jahren 2024 und 2025. Im laufenden Jahr wurden Daten bis Ende Mai einbezogen, so das Ministerium. Die Daten erfragte die AfD im Landtag.

