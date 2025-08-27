Für die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack aus Dessau bedeutet die schwere Erkrankung ihres Vaters eine emotionale Ausnahmesituation. Sie spricht in einem Interview offen über den harten Kampf ihres Vaters.

Auf Instagram teilt die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack emotionale Einblicke in den Kampf ihres Vaters mit dem Krebs.

Dessau. – Schlägersängerin Anna-Carina Woitschack aus Dessau durchlebt derzeit eine schwere Zeit: Ihr Vater Wendolin Woitschack leidet an Lymphdrüsenkrebs. Die Diagnose erhielt die Familie bereits im Sommer 2024, seitdem kämpft der Senior unermüdlich gegen die Krankheit.

Anna-Carina Woitschack: Vater leidet an Lymphdrüsenkrebs

Von November 2024 bis Januar 2025 unterzog sich der 81-Jährige einer intensiven Chemotherapie. Zunächst schien die Behandlung Erfolg zu zeigen, doch der Krebs kehrte mit voller Wucht zurück.

"Mein Papa hat höllische Schmerzen. Der Krebs sitzt im Hals. Ein bösartiger Tumor nahe den Mandeln, der ungünstigerweise nicht operativ entfernt werden kann", berichtete Anna-Carina Woitschack im März im Interview mit Bild.

Auch interessant: Gastrolle in RTL-Serie: Dessauerin Anna-Carina Woitschack profitiert dabei von ihrer Vergangenheit

Zwar seien die Mandeln bereits entfernt worden, dennoch habe sich der Krebs ausgebreitet.

Krebs des Vaters setzt Anna-Carina Woitschack zu

Wie Merkur schreibt, schildert die Sängerin in der Zeitschrift "Frau im Spiegel", welche Spuren die Krankheit ihres Vaters auch bei ihr selbst hinterlässt. "In der Onkologie sehe ich immer wieder Menschen, die um ihr Leben kämpfen, das macht auf jeden Fall etwas mit mir, lässt mich auch etwas demütiger werden", sagt sie.

Auch interessant: Anna-Carina Woitschack bekommt süße Liebeserklärung von Partner Daniel Böhm

Gleichzeitig betont die ehemalige DSDS-Teilnehmerin, dass die schwere Situation das Band ihrer Familie noch enger gemacht habe. "Mein Vater ist ein starker Mann, er ist jetzt 81 und er zeigt mir, dass er kämpft. Ich will auch für Papa stark sein und an seiner Seite stehen."