Am Donnerstag hat Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ im Weißenfelser Ortsteil Leißling ihr neues Album vorgestellt. Weshalb ihre Fans nun auf eine goldene Gabel hoffen.

Anna-Carina Woitschack war mit ihrem neuen Album "Abenteuerlust" im Einkaufszentrum in Leißling zu Gast.

Weißenfels/MZ. - Im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ im Weißenfelser Ortsteil Leißling war es am Dienstagnachmittag voller als sonst üblich. Mehr als 200 Fans haben sich dort eingefunden, um Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack zu sehen. Die 32-Jährige hat am vergangenen Freitag ihr neues Album „Abenteuerlust“ veröffentlicht und ist damit nun auf Promo-Tour durch ganz Deutschland unterwegs. Und auch Weißenfels, wo sie bereits mehrere Male zu Gast war, stattete die Sängerin dabei wieder einen Besuch ab.