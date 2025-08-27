weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Schlagerstar in Weißenfels: Anna-Carina Woitschack präsentiert ihr neues Album

Am Donnerstag hat Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ im Weißenfelser Ortsteil Leißling ihr neues Album vorgestellt. Weshalb ihre Fans nun auf eine goldene Gabel hoffen.

Von Lena Winkler 27.08.2025, 17:30
Anna-Carina Woitschack war mit ihrem neuen Album "Abenteuerlust" im Einkaufszentrum in Leißling zu Gast.
Weißenfels/MZ. - Im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ im Weißenfelser Ortsteil Leißling war es am Dienstagnachmittag voller als sonst üblich. Mehr als 200 Fans haben sich dort eingefunden, um Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack zu sehen. Die 32-Jährige hat am vergangenen Freitag ihr neues Album „Abenteuerlust“ veröffentlicht und ist damit nun auf Promo-Tour durch ganz Deutschland unterwegs. Und auch Weißenfels, wo sie bereits mehrere Male zu Gast war, stattete die Sängerin dabei wieder einen Besuch ab.