Die Telekom zieht vom Ritterhaus in das ehemalige Kaufhaus „Weddy-Pönicke“. Vorher sind allerdings noch einige Bauarbeiten notwendig. In dem Traditionshaus eröffnete 1899 das große Textilhaus mit eigener Schneiderei.

City Halle: Dann eröffnet der neue Telekom-Shop in der Leipziger Straße

Halle (Saale)/MZ. - Es tut sich einiges in der Innenstadt: Nach gut fünf Jahren Bauzeit ist das ehemalige Kaufhaus „Weddy Pönicke“ in der Leipziger Straße 6 jetzt fast fertig. Ab April sind die beiden Läden im Erdgeschoss vermietet. Aber damit öffnen die Shops noch nicht. Vorher sind noch weitere Arbeiten nötig.