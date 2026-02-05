In der Leipziger Straße 6 in Halle sind die Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss fast abgeschlossen. Am 1. April feiern hier zwei neue Mieter ihren Einzug. Warum das 10-Millionen-Projekt dann noch nicht abgeschlossen ist.

Welche Geschäfte in ein historisches Warenhaus mitten in Halle bald einziehen

Halle (Saale)/MZ. - Gerade eben sind die Mietverträge abgeschlossen worden. Darüber freut sich Bauherr und Eigentümer des Hauses Leipziger Straße 6, Volker Gondrom. Der Geschäftsmann, der als Mitinhaber der früheren Buchhandlung „Gondrom“ bekannt ist, saniert seit mittlerweile fünf Jahren die Immobilie am Boulevard in Halle.