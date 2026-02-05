weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Historisches Warenhaus am Boulevard in Halle: Neue Mieter ab April

Läden vor eröffnung Welche Geschäfte in ein historisches Warenhaus mitten in Halle bald einziehen

In der Leipziger Straße 6 in Halle sind die Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss fast abgeschlossen. Am 1. April feiern hier zwei neue Mieter ihren Einzug. Warum das 10-Millionen-Projekt dann noch nicht abgeschlossen ist.

Von Silvia Zöller Aktualisiert: 05.02.2026, 15:23
Die Sanierungsarbeiten in den Geschäftsräumen der Leipziger Straße 6 in Halle neigen sich dem Ende zu. Im April ziehen die ersten Mieter ein.
Die Sanierungsarbeiten in den Geschäftsräumen der Leipziger Straße 6 in Halle neigen sich dem Ende zu. Im April ziehen die ersten Mieter ein. (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Gerade eben sind die Mietverträge abgeschlossen worden. Darüber freut sich Bauherr und Eigentümer des Hauses Leipziger Straße 6, Volker Gondrom. Der Geschäftsmann, der als Mitinhaber der früheren Buchhandlung „Gondrom“ bekannt ist, saniert seit mittlerweile fünf Jahren die Immobilie am Boulevard in Halle.