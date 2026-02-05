Zwei Männer wollten am Mittwoch im Halle Leipzig The Style Outlets Bekleidung im Wert von über 500 Euro stehlen. Das misslang.

Brehna/MZ. - Ladendetektive haben am Mittwoch, 4. Februar, Halle Leipzig The Style Outlets zwei Ladendiebe ertappt. Die Männer hatte es gegen 14 Uhr in mehreren Ladengeschäften auf hochwertige Bekleidung mit einem Gesamtwert von über 500 Euro abgesehen, konnten aber durch Sicherheitspersonal gestellt werden.

Während einer der Täter zur Feststellung der Personalien seinen Ausweis dabei hatte, wurde der andere Mann von den Detektiven zu seinem auf dem Parkplatz abgestellten VW begleitet. Dort nutzte der Tatverdächtigen einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit. Anstatt nach seinen Personaldokumenten zu suchen, ergriff er mit dem Auto die Flucht. Gegen beide Männer wird nun wegen Diebstahls ermittelt.