Auf der Kreisstraße 2321 zwischen Thondorf und Klostermansfeld sind am Freitagmorgen zwei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Auto fing Feuer, die Verletzten kamen in Spezialkliniken.

Polizeiangaben zufolge waren aus noch unbekannter Ursache gegen 7 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Mindestens ein Fahrzeug brannte in der Folge aus. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Spezialkliniken nach Halle gebracht. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Näheres ist bislang nicht bekannt.