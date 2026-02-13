weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Winter mit Folgen: Großer Frust in Kochstedt - Rohr bricht dreimal innerhalb weniger Wochen in derselben Straße

Eil
24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden
24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden

Winter mit Folgen Großer Frust in Kochstedt - Rohr bricht dreimal innerhalb weniger Wochen in derselben Straße

Die Anwohner der Robert-Owen-Straße in Kochstedt sind leidgeprüft. Was die Stadtwerke Dessau zu der Häufung der Rohrbrüche sagen.

Von Oliver Müller-Lorey 13.02.2026, 09:57
Wiederholt brachen in der Richard-Owen-Straße Rohre.
Wiederholt brachen in der Richard-Owen-Straße Rohre. Foto: OR Kochstedt

Kochstedt/MZ. - Zur ungewollten Rutschbahn hat sich die Robert-Owen-Straße in Kochstedt in den vergangenen Wochen gleich mehrfach verwandelt. Dreimal brach unter der Fahrbahn ein Rohr an unterschiedlichen Stellen, dreimal standen Straße und Fußweg unter Wasser. Nun haben die Stadtwerke auf MZ-Nachfrage eine Erklärung für die Häufung gegeben.