Die Anwohner der Robert-Owen-Straße in Kochstedt sind leidgeprüft. Was die Stadtwerke Dessau zu der Häufung der Rohrbrüche sagen.

Großer Frust in Kochstedt - Rohr bricht dreimal innerhalb weniger Wochen in derselben Straße

Kochstedt/MZ. - Zur ungewollten Rutschbahn hat sich die Robert-Owen-Straße in Kochstedt in den vergangenen Wochen gleich mehrfach verwandelt. Dreimal brach unter der Fahrbahn ein Rohr an unterschiedlichen Stellen, dreimal standen Straße und Fußweg unter Wasser. Nun haben die Stadtwerke auf MZ-Nachfrage eine Erklärung für die Häufung gegeben.