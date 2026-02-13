Der Wittenberger Stadtrat macht den Weg frei für eine Bettensteuer. Was sich damit für Touristen und Geschäftsreisende ändert – und wie das in der Hotelbranche ankommt.

Bei Martas-Chefin Selina Tylsch kommt die neue Steuer alles andere als gut an.

WITTENBERG/MZ. - Aus dem seit Jahren bestehenden Gästebeitrag für Übernachtungsgäste in Wittenberg wird ab Sommer eine Bettensteuer. Das entschied am Dienstag der Stadtrat. Was ändert sich damit für die Betreiber von Beherbergungsbetrieben, Touristen und vor allem beruflich Reisende? Und: Wie kommt die Nachricht in der Hotelbranche an?