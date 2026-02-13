Eil
Analyse des Orgacid-Geländes Verseuchtes Grundwasser auf dem Areal der alten Nazi-Giftgasfabrik in Halle-Ammendorf? Was die Untersuchung zeigt
Die Stadt Halle hat die aktuellen Ergebnisse der Grundwassermessungen auf dem Orgacid-Areal in Ammendorf vorgestellt. Auffällig ist vor allem ein Bereich. Und auch die jahrelange Ermittlung des Eigentümers eines Teilstücks des Geländes scheint beendet.
Aktualisiert: 13.02.2026, 13:09
Halle (Saale)/ MZ. - Seit Jahren gibt es immer wieder Bedenken wegen der Schadstoffbelastung des Grundwassers auf dem Gelände der ehemaligen Kampfmittelfabrik in Halle-Ammendorf. Nun liegen die Ergebnisse der aktuellen Messungen der Stadt vor.