  4. Grundwasser-Analyse auf Orgacid-Gelände: Ergebnisse und Maßnahmen

Analyse des Orgacid-Geländes Verseuchtes Grundwasser auf dem Areal der alten Nazi-Giftgasfabrik in Halle-Ammendorf? Was die Untersuchung zeigt

Die Stadt Halle hat die aktuellen Ergebnisse der Grundwassermessungen auf dem Orgacid-Areal in Ammendorf vorgestellt. Auffällig ist vor allem ein Bereich. Und auch die jahrelange Ermittlung des Eigentümers eines Teilstücks des Geländes scheint beendet.

Von Isabell Sparfeld Aktualisiert: 13.02.2026, 13:09
Nach langer Zeit wurde nun der voraussichtlich letzte Eigentümer des Flurstücks auf dem Areal der ehemaligen Giftgasfabrik ermittelt.
Halle (Saale)/ MZ. - Seit Jahren gibt es immer wieder Bedenken wegen der Schadstoffbelastung des Grundwassers auf dem Gelände der ehemaligen Kampfmittelfabrik in Halle-Ammendorf. Nun liegen die Ergebnisse der aktuellen Messungen der Stadt vor.