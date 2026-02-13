Die Stadt Halle hat die aktuellen Ergebnisse der Grundwassermessungen auf dem Orgacid-Areal in Ammendorf vorgestellt. Auffällig ist vor allem ein Bereich. Und auch die jahrelange Ermittlung des Eigentümers eines Teilstücks des Geländes scheint beendet.

Verseuchtes Grundwasser auf dem Areal der alten Nazi-Giftgasfabrik in Halle-Ammendorf? Was die Untersuchung zeigt

Nach langer Zeit wurde nun der voraussichtlich letzte Eigentümer des Flurstücks auf dem Areal der ehemaligen Giftgasfabrik ermittelt.

Halle (Saale)/ MZ. - Seit Jahren gibt es immer wieder Bedenken wegen der Schadstoffbelastung des Grundwassers auf dem Gelände der ehemaligen Kampfmittelfabrik in Halle-Ammendorf. Nun liegen die Ergebnisse der aktuellen Messungen der Stadt vor.