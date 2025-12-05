weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Untersuchung des Bodens: Alte Nazi-Giftwaffenfabrik: Stadt Halle lässt Grundwasser auf ehemaligem Orgacid-Gelände überprüfen

Untersuchung des Bodens Alte Nazi-Giftwaffenfabrik: Stadt Halle lässt Grundwasser auf ehemaligem Orgacid-Gelände überprüfen

Das Orgacid-Gelände in Halle-Ammendorf wird weiter untersucht. Aktuell läuft ein sogenanntes Grundwassermonitoring. Eine Bürgerinitiative befürchtet, dass noch immer Abbauprodukte von Nazi-Giftwaffen im Boden sind.

Von Jonas Nayda 05.12.2025, 14:53
Das Orgacid-Gelände in Halle-Ammendorf aus der Vogelperspektive
Das Orgacid-Gelände in Halle-Ammendorf aus der Vogelperspektive (Archivfoto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Auf dem Gelände der alten Nazi-Giftwaffenfabrik in Halle-Ammendorf - früherer Deckname „Orgacid“ - tut sich wieder etwas. Nachdem Kritiker monatelang gefordert hatten, mögliche Gift-Reste im Boden zu untersuchen, hat die Stadtverwaltung nun ihre Grundwasserprüfungen ausgeweitet.